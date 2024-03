Sarà un passaggio decisivo?

«Sì, qualora Chiné non riuscisse a giungere alla verità con l'audizione dei due soli calciatori protagonisti».

In queste ore emerge un'ipotesi: spostare l'attenzione dell'indagine dall'articolo 28 del codice sulla discriminazione razziale all'articolo 39, che prevederebbe una condotta gravemente antisportiva.

«L'articolo 39 prevederebbe una squalifica di almeno due giornate e non dieci, come nel caso dell'articolo 28. Sarebbe possibile? Solo se Chiné non avrà ravvisato alcuna espressione razzista. Non ci sono artifizi: la frase razzista c'è o non c'è».

In questa fase possono agire gli avvocati?

«No, in nessun modo, ad oggi. Se la sentenza del giudice sportivo non dovesse essere di gradimento, allora il difensore di una o dell'altra parte potrà appellarsi alla Corte sportiva di appello nazionale e, eventualmente, in terzo grado davanti al Collegio di garanzia del Coni per motivi di illegittimità».

Che sentenza si aspetta?

«Dipenderà tutto da ciò che Chiné ha scritto nella sua relazione, al termine di queste indagini. Il giudice sportivo, dopo la partita di domenica, ha chiesto ulteriori indagini perché non c'erano elementi a sufficienza - a suo parere - per poter emettere immediatamente sentenza. La Procura, di conseguenza, consegnerà tutti gli elementi utili alla decisione».

Ma i tempi saranno brevi.

«Senza ulteriori necessità, il fascicolo del procuratore potrebbe essere sul tavolo del giudice già nelle prossime ore, dunque prima della ripresa del campionato».

