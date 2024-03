"La Procura Figc ha chiuso le indagini e non ci saranno altre testimonianze. Sono state vagliati anche audio e immagini a disposizione della sala Var a Lissone, ma non sarebbe emerso nulla di nuovo. Gli atti sono stati inviati al giudice sportivo Gerardo Mastrandrea che martedì aveva chiesto un supplemento e ora deciderà sulla base delle audizioni dei due calciatori, delle immagini tv e del referto dell'arbitro.

Acerbi rischia 10 giornate di squalifica, come previsto dall'articolo 28 del Codice di giustizia sportiva per condotta razzista. Viene ipotizzata anche un'altra via: uno stop di 2-3 giornate per condotta gravemente antisportiva (da capire, però, come potrebbe essere motivato). Il comunicato del giudice sportivo è atteso nei primi giorni della prossima settimana".