Un orgoglio mostrato soprattutto al momento del suo ingresso in campo - al 61' al posto di Emanuel -, che gli ha permesso di rendersi protagonista dell'assist del raddoppio azzurro, firmato da Coletta, dopo aver murato una conclusione avversaria da due passi a inizio azione: "Non appena mi ha chiamato mister Favo - confessa il terzino destro in forza all'Inter - sono stato contentissimo: non vedevo l'ora di entrare. Al di là della soddisfazione personale, ci tenevo ad aiutare i miei compagni in un momento piuttosto delicato della partita (Natali era stato espulso otto minuti prima, ndr)". Un rapporto, quello con i compagni di Nazionale, che gli infonde grandissima fiducia, tanto da farlo uscire allo scoperto sulle ambizioni dell'Italia: "Possiamo benissimo arrivare in fondo - aggiunge - perché siamo un grande gruppo, molto forte e, soprattutto, molto unito".