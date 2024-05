Il cambio di ruolo e l'esplosione

Arrivato all'Inter nell'estate del 2021, proveniente dalla Cremonese, Ballo era un attaccante di belle speranze, veloce e potente. A Milano, tuttavia, il suo percorso di crescita lo ha portato a calcare altre zone di campo: in nerazzurro è stato progressivamente impostato come terzino destro di spinta, per sfruttare la sua falcata e la sua potenza fisica, e la mossa si sta rivelando azzeccatissima. In questi anni si è vista tutta l'intelligenza calcistica e la voglia di imparare del ragazzo, che si è messo a disposizione di tecnici e compagni per imparare un ruolo tutto nuovo, diventando in poco tempo un esterno moderno, arma in più in fase offensiva e solido in quella difensiva.