Balzarini: “Conte? Ecco la verità. Zielinski? Ci ho parlato e lui ha…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Gianni Balzarini, giornalista, ha parlato così di diversi temi di mercato, partendo da Antonio Conte: "La verità è che non c'è nessun nesso col Napoli, lui vive lì ed è andato a seguire Torino-Napoli. Lui sa bene che la sua presenza in qualsiasi stadio viene collegata ad una panchina. Zielinski? Giuntoli ci sta pensando, ma non so se ci sia una trattativa. Io ho interpellato il calciatore polacco dopo Juve-Napoli e lui ha negato tutto e ci sta, però sono rumors attendibili".