Freixa: “Lautaro ha la mentalità da top club. Può trionfare al Barcellona, ma…”

Toni Freixa, ex dirigente ed ex candidato presidente del Barcellona, ha rilasciato un’intervista a TMW nella quale ha commentato i rumors sul possibile trasferimento di Lautaro Martinez dall’Inter ai catalani la prossima estate.

“Lautaro è un calciatore con una mentalità da top club. Sono convinto che potrebbe trionfare al Barcellona, ma secondo me ciò che i blaugrana necessitano adesso più di tutto il resto è un progetto ben definito piuttosto che acquistare ogni anno i talenti del momento. Lautaro da solo non basta, il Barça deve riniziare un ciclo in ottica presente e futura“.