Barcellona, l’ex dirigente Freixa: “Messi non andrà mai alla Juventus. Il suo futuro sarà…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, l’ex dirigente del Barcellona Toni Freixa ha parlato del futuro di Messi.Nelle scorse settimane si è discusso di un possibile addio tra i blaugrana e l’argentino. Ecco il commento di Freixa:

“Mi dispiace deludere i tifosi italiani: Messi non lascerà mai e poi mai il Barcellona. Non esiste infatti miglior simbiosi nella storia del calcio di quella tra lui e i blaugrana”.

MESSI E CRISTIANO RONALDO INSIEME ALLA JUVE

“È stato un vero spettacolo assistere alla sfida nella sfida tra Messi e Cristiano Ronaldo negli anni in cui hanno giocato entrambi nella Liga, con Barcellona e Real Madrid. Ma il futuro di Leo, ripeto, non sarà in Italia e in nessun altro Paese: Messi chiuderà la carriera al Barcellona”.