France Football – Barcellona, Umtiti in uscita: anche l’Inter tra le possibili destinazioni

Il futuro di Samuel Umtiti sarà, con ogni probabilità, lontano da Barcellona: il difensore francese, costantemente alle prese con problemi fisici nelle ultime stagioni, non rientra nei piani del neo tecnico blaugrana Ronald Koeman, e la dirigenza catalana è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione. Secondo France Football, sarebbero cinque le possibili destinazioni del centrale di origini camerunensi: Manchester United, Lione, Arsenal, Rennes e Inter.

Non è un segreto che il primo obiettivo di mercato del Barcellona fosse Lautaro Martinez. E proprio Umtiti avrebbe potuto essere una delle contropartite tecniche da inserire nella trattativa con l’Inter. Per il nazionale francese il club nerazzurro sarebbe una destinazione gradita, che gli consentirebbe di giocare in Champions League e di competere con la Juventus per lo Scudeto. Inoltre, potrebbe facilmente inserirsi nella difesa a tre di Antonio Conte e diventare un elemento di assoluto livello al fianco di Stefan de Vrij.