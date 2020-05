Lautaro, il Barça ci prova: Umtiti offerto all’Inter a prezzo “di favore”. Ma la valutazione…

La trattativa va avanti. Lautaro Martinez resta con forza nel mirino del Barcellona. Il club blaugrana continua il suo dialogo con l’Inter, ovviamente non disposta a vendere a prezzo di saldo uno dei migliori giovani attaccanti in circolazione. Restano da sciogliere alcuni nodi, come la somma cash da affiancare alle contropartite tecniche. Ma dubbi rimangono anche sui nomi che, nell’ambito di questa operazione, potrebbero vestire la maglia nerazzurra. Fin qui, i nomi proposti dal Barça non hanno convinto in Viale della Liberazione.

L’ultima ipotesi, rilanciata da Sport, è quella di Samuel Umtiti, difensore francese campione del mondo nel 2018 e considerato non più incedibile dai blaugrana. La testata spagnola sul nome dell’ex Lione riferisce che i contatti con l’Inter sono esistenti, ma il Barça sarebbe comunque disposto a inserirlo nella trattativa e con una valutazione, 30 milioni di euro circa, definita generosa dalle parti del Camp Nou. Molti, infatti, nei giorni scorsi avrebbero fatto, per il giocatore, una valutazione di 50 milioni di euro circa. Secondo il Barça, la somma risparmiata dall’Inter nell’acquisizione di Umtiti potrebbe essere riutilizzata per pagare l’esoso stipendio del giocatore.

Peccato, però, che lo stesso Umtiti abbia espresso in più occasioni la volontà di restare in Catalogna. Ma anche che, in caso di partenza, preferirebbe un trasferimento in Premier League.

(Fonte: Sport)