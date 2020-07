Inter, hai visto Umtiti? Proposto dal Barcellona, si ferma ancora: salta tutta la stagione

Non c’è pace per Samuel Umtiti: il difensore francese del Barcellona, già martoriato dagli infortuni negli ultimi anni, ha accusato un nuovo problema al ginocchio sinistro che lo costringerà a chiudere anzitempo la stagione. Un brutto colpo per i catalani, sia perchè non potranno disporre di un elemento prezioso, sia perchè questo nuovo stop allontaneranno le eventuali pretendenti: non è un mistero che il club blaugrana voglia monetizzare dalla cessione dell’ex Lione, proposto in passato anche all’Inter, come parziale contropartita per Lautaro Martinez o per Milan Skriniar.