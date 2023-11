Baldaccini (Sky): “Italia, Barella preziosissimo. Con l’Ucraina lucido, partita saggia”

Veronica Baldaccini, su Skysport, dopo il pari dell'Italia contro l'Ucraina ha parlato in particolare della prestazione del centrocampista dell'Inter , Nicolò Barella . Per la giornalista è stato lui il migliore della partita. E ha spiegato perché: «Anche se le sue prestazioni non saltano sempre all'occhio quanto quelle di altri, quella di oggi è stata una prestazione davvero preziosissima».

«Spalletti non ci rinuncia mai e gli ha chiesto doppio sforzo. In una partita in cui l'Italia si è allungata lui ha dato equilibrio a centrocampo ed è stato il più brillante rispetto agli altri compagni mantenendo la bussola della squadra nei momenti di difficoltà. Ha avuto lucidità. La sua è stata la partita saggia di uno di quei giovani vecchi che per fortuna giocano con la nostra Nazionale», ha concluso.