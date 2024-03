EDICOLA / CdS: Italia, gol di Pellegrini e Barella. Mou cancella Pinto

Sulla prima pagina del Corriere dello Sport si parla innanzitutto della vittoria, con doppietta (l'ultima c'era stata nel 2004 a Melbourne, della Ferrari nell'ultimo Gp. "Red Carpet" è per questo il titolo principale del giornale sportivo. Nel taglio alto invece si parla dell'Italia di Spalletti e della vittoria per due a zero contro l'Ecuador in amichevole con gol di Pellegrini e Barella. "Lorenzo moment", è il titolo sul centrocampista. E si aggiunge: "Una magia del capitano della Roma illumina l'ultimo test degli Azzurri negli States. Il ct ha riprovato il 3-4-2-1, difesa più solida. Flessione nella ripresa, ma Nicolò la chiude al 94esimo. Prossima amichevole il 4 giugno contro la Turchia in vista dell'Europeo".