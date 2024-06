Sky – Barella si è allenato in palestra: al lavoro per il recupero

Nicolò Barella è tornato a Coverciano dopo essere diventato papà per la quarta volta. Il giocatore dell'Intere il portiere Meret si sono allenati a parte rispetto al gruppo per recuperare dai loro rispettivi infortuni. Un risentimento al retto femorale destro per il calciatore nerazzurro che, spiegano a Skysport, sta lavorando a parte, in palestra, per recuperare sotto lo stretto controllo dei medici della Nazionale (con la collaborazione di quelli dell'Inter).