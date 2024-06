Dopo aver condiviso in famiglia la nascita del suo quartogenito, il centrocampista dell'Inter riparte per Coverciano dove lo aspetta il recupero prima dell'Europeo

Una foto con il piccolo appena nato in braccio ha postato proprio la moglie per salutare papà Nicolò che torna in ritiro con gli Azzurri per recuperare dall'infortunio con Federica che scrive: "Ciao papà, ci mancherai. Buon europeo". Glielo augura la sua famiglia e se lo augurano Spalletti e tutti i tifosi dell'Italia: Nicolò è fondamentale per l'Inter quanto per la Nazionale. E dopo una grande felicità da papà spera di vivere altri giorni intensi e belli dopo una stagione terminata con scudetto e seconda stella.