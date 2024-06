Le condizioni di Barella

Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, le condizioni di Barella non sono preoccupanti. Per essere disponibile per il match contro l'Albania il centrocampista dovrà rispettare alcuni giorni di riposo. Fermarsi ora per poi essere disponibile quando inizierà la competizione. A rischio, quindi per il giocatore dell'Inter, l'amichevole in programma tra l'Italia e la Bosnia ed Erzegovina.