"Allegri? Vedremo se faranno la transazione. Nella finale di Coppa Italia ha esagerato e infatti il giorno dopo si è scusato con Vaciago. Il suo futuro? La sua dimensione è un po’ come quella di Mourinho: un passato da vincente ma non si è aggiornato. Secondo me i club moderni di oggi non vogliono più allenatori così ingombranti, così involuti".