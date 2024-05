Le parole di Beppe Bergomi ai microfoni di Sky Sport per quanto riguarda la vittoria dello scudetto dell'Inter

"Sono anni che l'Inter riempie lo stadio, ha una media di oltre 70mila a partita. Bene da questo punto di vista, tifosi, squadra e società hanno collaborato bene. Hanno fatto un percorso eccezionale fin dall'inizio, c'è stato tanto lavoro dietro la crescita di questa squadra. I nuovi acquisti sono stati funzionali e hanno dato qualcosa in più, la squadra ha vinto con merito"

I tre decisivi dell'Inter?

"Calhanoglu, Barella e Lautaro. Lautaro per primo, poi Calhanoglu e poi Barella. Ma metterei subito dopo Thuram. Thuram costa 85? Non so se è tanto o poco, 85 mln ragazzi. L'Inter magari ascolta. Thuram ha fatto la differenza da seconda punta al fianco di Lautaro"