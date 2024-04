In studio a DAZN, Andrea Barzagli ha parlato così a margine della festa scudetto dell’Inter in Piazza Duomo

In studio a DAZN, Andrea Barzagli ha parlato così a margine della festa scudetto dell’Inter in Piazza Duomo. “Dimarco quanto è stato determinante? Gol, assist, quanto è determinante… Lautaro ormai è il leader di questa squadra, c’è la forte presenza del blocco italiano, poi c’è Calhanoglu nel nuovo ruolo. Cuadrado che salta a ‘chi non salta bianconero è?’ Non vorrei essere nella sua situazione, ma fa parte del calcio”, le dichiarazioni dell’ex difensore della Juventus.