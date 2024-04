Ausilio: “Delirio totale, vogliamo che ciclo prosegua. Zirkzee? Posso solo dire che…”

Questa vittoria come punto di partenza? Sono d’accordo in parte, questo ciclo è già partito, vincere fa la differenza. Quando vinci uno scudetto è bellissimo, ma il progetto è partito con la continuità di questi anni. Se fai due finali europee e vinci due scudetti in quattro anni, vincendo anche Coppa Italia e Supercoppa, vuol dire che il ciclo è partito. E noi vogliamo continuare ad andare avanti. Non dimentico il lavoro di Spalletti e Conte, ma ora definisco fantastico e pazzesco il lavoro di Inzaghi.

Quale sarà il terzo colpo? Il segreto di questa squadra sta in ciò che si è creato nel gruppo in spogliatoio, al di là dei meriti del campo e del bel gioco. Il vero segreto è lo spogliatoio, non è stato facile cambiarne 12 in estate, li abbiamo sostituiti ed è nata subito una bella chimica che è il segreto. Inzaghi ha plasmato così da subito una squadra fantastica.

Impatto di Sommer e Thuram? Sarò sincero, su Sommer me lo aspettavo, la sua carriera e l’esperienza, non è una sorpresa. Il suo stile di gioco sapevamo essere perfetto per noi. Su Thuram come tempi non ce lo aspettavamo, è stato subito devastante, anche il gol nel derby lo ha aiutato. Sul ruolo eravamo convinti già due anni fa e faceva l’esterno, prima di farsi male, pensavamo già al ruolo di seconda punta per lui. I tempi sono stata la cosa migliore che ha portato, ci aspettavamo ci volesse più tempo, per questo abbiamo preso due giocatori esperti come Arnautovic e Sanchez. Già in ritiro ha sorpreso tutti, ce ne siamo resi conto tutti e si è visto poi durante la stagione.

Zirkzee? Posso solo dire che è un grandissimo calciatore e basta, se no non potrei fare questo mestiere. Oggi abbiamo quattro attaccanti in rosa, noi vogliamo avere il numero giusto di calciatori per ogni ruolo. Oggi sono cinque ma penso che numericamente saranno quattro. Poi la qualità di Zirkzee la vedono tutti, non deve dirlo Ausilio.

Mio infortunio? Stagione finita, almeno 2 mesi, in tutta la stagione non l’hanno visto un infortunio così mi hanno detto”.

