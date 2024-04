Antonello: “Zhang? Futuro Inter solido. Stadio? Rozzano in nostro controllo. Si deve sognare in grande”

Nuovo Stadio? Intanto direi che con una piazza così penso non basti uno stadio, ne dovremmo costruire tre o quattro e non basterebbero (ride, ndr). Un’infrastruttura moderna è imprescindibile, Milano merita un impianto moderno, si sta lavorando su più fronti, uno è quello nostro a Rozzano che abbiamo più sotto controllo, attendiamo la valutazione di WeBuild su San Siro, la cosa importante è dotarsi di un impianto all’avanguardia per sostenere gli investimenti da reinvestire poi nella squadra per competere al massimo in Europa. Lo stadio è una priorità assoluta.

La lontananza di Zhang? No, difficile no, abbiamo un presidente che ha dato ampie deleghe a me, Marotta e lo staff. È una fortuna avere un presidente che dà linee guida e fa lavorare, l’unico dispiacere è che non sia qui fisicamente, ma presto ci raggiungerà. L’unica difficoltà è trattenere le emozioni ora.

Inzaghi è un grande manager e una grande persona, ha intelligenza superiore alla media, si è calato nella situazione e ci ha aiutato a raggiungere risultati importanti garantendo la sostenibilità del club. Come tutti i grandi allenatori ha le sue esigenze, ma c’è stata grande sintonia da subito con Simone.

Scadenza del 20 maggio con Oaktree? Ai tifosi voglio dire di stare tranquilli, la gestione del club è solida e salda, ci sono in corso negoziazioni. Non vedo nessuna criticità in tal senso. Stasera è giusto pensare ai festeggiamenti, è il mio messaggio di tranquillità per il futuro del club.

Volevo ringraziare pubblicamente tutti, anche chi non si vede, questo è un momento di gioia per tutto il club".

