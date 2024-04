Qualche problema in difesa per i nerazzurri in vista del match contro l'Udinese: Inzaghi e il suo staff valutano alternative

"Anche ieri De Vrij e Bastoni si sono allenati a parte rispetto al resto del gruppo. In casa Inter le possibilità di vederli a Udine domani sera sono davvero remote, anche se c'è ancora qualche residua chance per l'olandese di entrare almeno nella lista dei convocati. Ogni decisione è rimandata a oggi, prima di partire in direzione Friuli. Molto più complicata la posizione di Bastoni, visto che c'è l'intenzione di non prendere nessun rischio rispetto al leggero affaticamento accusato ai flessori durante questa settimana. Entrambi torneranno al top in vista della prossima giornata, che vedrà la squadra di Inzaghi impegnata domenica prossima a San Siro contro il Cagliari".