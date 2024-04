Bastoni compie oggi 25 anni: sul sito ufficiale dell'Inter arriva un messaggio per il difensore, uno dei punti fermi del club

Alessandro Bastoni oggi compie 25 anni! Arrivato all'Inter nell'estate del 2019, è alla sua quinta stagione in nerazzurro. Determinazione, leadership e qualità: sono queste le caratteristiche che lo rendono uno dei perni della squadra di Simone Inzaghi. In questa stagione ha collezionato complessivamente 32 presenze, alzando al cielo il suo sesto trofeo con l'Inter: la Supercoppa Italiana vinta contro il Napoli a Riyadh. Il suo apporto alla fase offensiva sta diventando sempre più determinante: prova ne sono i tre assist forniti in campionato e il gol realizzato contro la Roma.