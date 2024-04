Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di marzo è stato assegnato al difensore nerazzurro

È Alessandro Bastoni il giocatore del mese di marzo della Serie A. Di seguito il comunicato della Lega con le parole di Luigi De Siervo. "Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di marzo è stato assegnato al calciatore dell’Inter Alessandro Bastoni. La sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di EA SPORTS FC™ 24. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Cagliari, in programma domenica 14 aprile 2024 alle ore 20.45".