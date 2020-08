PAGELLE GDS – Bastoni contro tanti, Gagliardini non è Banega. Lautaro solista inutile

Serata amara per l’Inter e per molti giocatori ieri sottotono contro il Siviglia. Si salvano Bastoni e Godin, male Lautaro e Gagliardini. Ecco alcune delle valutazione de La Gazzetta dello Sport sui giocatori nerazzurri:

BASTONI 6,5 – “Young non contiene Navas, così sulla fascia sinistra nerazzurra prende forma una sorta di “Bastoni contro tanti” (Suso e gli altri). È l’interista che meglio si cala nella finale, perché è il meno ondivago. Accetta la sofferenza iniziale, ne esce rafforzato, diventa via via un punto di riferimento. È anche l’interista che tocca il maggior numero di palloni (77), questo dicono i report. Non tutti sono tocchi puliti, ma questa sua presenza al passaggio è sintomo di personalità. Ha soltanto 21 anni, siamo abbastanza certi che godrà di altre finali e che se le giocherà ancora meglio”.

GAGLIARDINI 4,5 – “Ha sulla coscienza la seconda rete del Siviglia: non legge l’aggiramento di De Jong e fa la figura del palo della luce. Sciupa un rigore in movimento. Svagato nell’azione del 3-2 sivigliano. È un buon muscolare, ma le finali le vinci con i centrocampisti alla Banega”.