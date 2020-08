Costacurta: “Bastoni? Molto bravo tranne in una cosa. Conte? Se non lo conoscessi direi…”

Billy Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato dell’Inter dopo la vittoria sullo Shakhtar e dopo che i nerazzurri hanno raggiunto la finale di Europa League.

– Un caso che l’Inter si sia ritrovata dopo le parole di Conte?

Se non conoscessi Antonio direi che lo abbia fatto apposta per compattare la squadra. In realtà lui è sempre stato così. Ho la fortuna di conoscerlo da 21 anni, è stato uno sfogo il suo. Lui il freno lo usa poco soprattutto nelle dichiarazioni ed è servito perché la squadra reagisse. Spesso si è sfogato in alcune partite, nella gara col Bologna o col Sassuolo, si era lamentato della formazione ma per trovare una reazione.

-Stupisce la brillantezza dell’Inter?

La cosa che sorprende meno. Credo che la sorpresa siano Godin, D’Ambrosio, Barella che è rinato. Questo è un grande allenatore. Penso sia tra i più grandi e i più bravi d’Europa.

-Bastoni?

In area non è impeccabile, ha tutto ma in area e in marcatura, in tattica individuale, deve migliorare. È un ragazzo comunque molto interessante».

(Fonte: SS24)