MD – Lautaro resta la priorità del Barça e di Koeman. Un’uscita importante gli libererà il posto

Il Barça non pensa solo a sistemare la situazione di Leo Messi, ma dopo l’arrivo del nuovo tecnico Koeman il club blaugrana vuole rinforzare la rosa. E in particolare ringiovanire il reparto offensivo. Nelle ultime ore è stato fatto il nome di Depay, semifinalista col Lione, ma secondo Mundo Deportivo l’obiettivo primario del Barça per l’attacco continua a essere Lautaro Martinez.

Il futuro dell’attaccante dell’Inter è legato a quello di Suarez. Secondo il portale spagnolo, infatti, se l’uruguagio dovesse lasciare il club catalano, ecco che arriverebbe Lautaro. Serve una partenza importante per fare spazio al nerazzurro. Anche Koeman avrebbe dato il benestare all’arrivo dell’attaccante dell’Inter, serve liberare un posto per poi sferrare l’assalto decisivo.