«Europeo? Abbiamo un titolo da difendere e siamo motivati. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali non vediamo l'ora di poter essere in campo e magari trovo posto per un altro tatuaggio. Come mi ha convinto Inzaghi a fare il mio ruolo? Spesso sono in posizioni in cui non dovrebbe stare un braccetto di sinistra. Ma mi piace sfruttare le qualità e metterle a disposizione della squadra, è quello che cerco di fare ad ogni gara. Evoluzione del calcio moderno? Sicuramente i ruoli non sono quelli di una volta ma bisogna coprire l'intero campo per non lasciare buchi ed è tutto frutto di un lavoro maniacale fatto ogni giorno col mister. Feeling a sinistra? Ci troviamo bene in campo e fuori, è una sintonia che cresce da anni e siamo contenti di metterla a disposizione dell'Inter. Ora speriamo anche di fare un grande europeo ».