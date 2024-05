Ieri ero con Marotta , Ausilio e Baccin. Ha già parlato il direttore ma io posso solo ringraziare Zhang che con me è sempre stato un ottimo presidente: mi ha supportato e sopportato. Di questioni tecniche giusto che ne parli l'ad. Io ringrazio per l'organizzazione che ho trovato all'Inter.

Mi sono gustato questi giorni e le feste dei tifosi. Sono stato in famiglia con moglie, figli e genitori che sono con me a festeggiare e dal 22 abbiamo levato il piede dall'acceleratore, come è giusto che sia. C'è tutta la famiglia qui con me. Non è sempre facile gestire tutte le difficoltà ma mia moglie mi sopporta ed è giusto dividere questa vittoria in famiglia e con i tifosi.