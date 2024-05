"Dopo questa stagione dobbiamo ripeterci, dobbiamo portare l'Inter sempre più in alto possibile. Questo deve essere il nostro obiettivo, non possiamo mollare ora che abbiamo vinto la seconda stella. L'obiettivo deve essere vincere qualcosa. Noi calciatori dobbiamo pensare sempre a degli obiettivi da raggiungere per scrivere pagine importanti per il club. Adesso dobbiamo godere, poi penseremo alla prossima stagione"