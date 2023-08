Bayern Monaco, contatti in corso con il Chelsea per Chalobah: Inter e Pavard in attesa

Il Bayern Monaco ha scelto l'eventuale sostituto di Benjamin Pavard, da giorni ormai separato in casa e desideroso di approdare quanto prima all'Inter: secondo quanto riporta la stampa inglese, il club bavarese avrebbe avviato i contatti con il Chelsea per Trevoh Chalobah. Trattativa in corso, seppur non semplice da chiudere in tempi brevi: il classe '99 è sotto contratto fino al 30 giugno 2028, con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione.