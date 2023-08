GdS – Pavard vuole l’Inter e forza la mano: valigie già pronte per Milano

“ Pavard non si è allenato negli ultimi giorni. Non stava bene perché ha dolori allo stomaco e alla schiena. Sostituto? Abbiamo ancora qualche giorno. Sono abbastanza fiducioso per la conclusione della questione in questa finestra di mercato”, ha detto l’ad del Bayern Monaco Jan-Christian Dreesen questa mattina. Secondo La Gazzetta dello Sport, il “problema è in via di risoluzione”. C'è già l'accordo tra il giocatore e l'Inter, anche tra i nerazzurri e il Bayern, manca solo il sostituto da regalare a Thomas Tuchel.

"Il Bayern Monaco vuole risolvere la grana legata a Benjamin Pavard. Il difensore francese, oltre un anno fa, ha chiesto la cessione. La questione non è mai stata affrontata e risolta e Pavard, di conseguenza, è rimasto ancora in Baviera. Per questo, sapendo di poter far leva sull'offerta dell'Inter (destinazione a lui molto gradita), questa volta il francese sta forzando la mano. Vuole andare via. Non convocato per la partita con l'Augsburg in campionato, non sempre presente agli ultimi allenamenti. Le valigie per il trasferimento a Milano, insomma, sono già pronte. E anche dal Bayern fanno sapere di essere intenzionati a chiudere la questione.