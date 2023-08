Matthäus: “Pavard? Nessun upgrade se va all’Inter. Professionista impeccabile, non capisco…”

Lothar Matthäus ha condiviso la sua opinione in merito al trasferimento di Benjamin Pavard all'Inter in qualità di commentatore sportivo per Sky Germania. L'ex Inter ha riservato parole molto belle per il difensore francese, che sta cercando in tutti i modi di forzare il suo passaggio all'Inter: "Sembra che ci siano problemi di intesa con Benjamin Pavard. La vecchia dirigenza del Bayern gli aveva promesso che gli sarebbe stato concessa la possibilità di andarsene al termine della stagione. Ma come spesso accade nella vita professionale, e questo vale anche per il Bayern: nuovi capi, nuove regole. E poiché il trasferimento non sta filando come previsto, Pavard tiene il broncio. Un po' lo posso capire. Non è stato messo al centro come avrebbe desiderato e ora non lo si vuole lasciare andare senza aver prima un sostituto. Si è sempre dimostrato un affidabile, di buon carattere e impeccabile professionista al Bayern. Anche io non ho capito bene perché si è lasciato andare Stanisic e si cerchi ora un sostituto di Pavard".