"Conte è un'assoluta garanzia, neanche starlo a dire ancora. Ma Thiago Motta è un altro profilo che è pronto per una grandissima squadra. Sta facendo grandi cose a Bologna e le grandi possono visionarlo bene perché ha dimostrato di avere tutto. Ha idee, personalità. Oggi il calcio va in una direzione diversa rispetto a 5-6 anni fa. Gli allenatori più bravi sono quelli che riescono a stare al passo coi tempi, a capire le evoluzioni del gioco. Ovvio che poi non basta solo quello, serve avere in certi contesti saper gestire un tipo di calciatori, saper gestire più impegni e incidere anche con pochi allenamenti".