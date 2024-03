Il Corriere dello Sport ha analizzato le parole in conferenza stampa di Diego Pablo Simeone in vista di Atletico-Inter

"Lo sguardo è quasi da trance agonistica, come se il Cholo fosse entrato in trincea, davanti alla panchina, con un giorno di anticipo. Gli occhi di ghiaccio e la mascella indurita tradiscono l’attesa. Questa volta dovrà superarsi. Ribaltare l’Inter e il suo amico Simone con due gol di scarto". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alle parole di Simeone che proverà a ribaltare il risultato dell'andata.

"Il silenzio e il profilo basso di Diego Simeone non ingannino. È vero il contrario. La strategia giusta per tirare fuori l’orgoglio dell’Atletico Madrid passa attraverso dichiarazioni misurate. Non ha bisogno di frasi a effetto. Il vento della crisi nella Liga lo ha ferito in maniera sufficiente per innescare una reazione", spiega sempre il quotidiano.