FCIN1908 / Inter, Taremi non basta: cercasi punta di alto livello. Sondaggi partiti

Mehdi Taremi a 0 non basta. L'Inter ha già chiuso per l'attaccante, in arrivo a parametro zero dopo la fine dell'avventura al Porto, ma si sta muovendo per rinforzare ulteriormente il reparto avanzato. Come appreso da FCIN1908.it, infatti, la società è alla ricerca di una punta di alto livello per la prossima stagione.