Beccalossi: “Inter più forte, se gioca come sa la vince. Lukaku determinante. Eriksen…”

Anche Evaristo Beccalossi sarà a San Siro per assistere al derby tra Inter e Milan. Ai microfoni di Inter TV, l’ex difensore nerazzurro ha detto la sua sulla gara di San Siro:

“Credo che sulla carta sia più forte l’Inter, ma sono sempre partite difficili. Mi accontenterei di vincere anche una partita sporca, perché agganciare la Juventus vincendo il derby… Magari senza lo stress che ti porta a sbagliare. Sono convinto che la partita si porterà a casa, con rispetto per il Milan. Ibrahimovic? Vediamo prima come sta, ma stiamo vedendo ciò che Lukaku sta facendo di straordinario: mi aspetto si ripeta anche stasera. Eriksen? E’un giocatore di qualità, magari essendo appena arrivato non riesce ad assimilare i dettami tattici. Mi aspetto da lui grande qualità per innescare Lukaku, che è determinante in questa squadra“.

(Fonte: Inter TV)