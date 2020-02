Inter, Materazzi: “All’andata Milan di categoria inferiore. Darei tutto per giocare questo derby”

Derby di nostalgia, di grandi nomi e di idoli dei tifosi nerazzurri. A parlare a Inter TV prima del derby contro il Milan è intervenuto un illustre ex Inter come Marco Materazzi, fra gli eroi del Triplete del 2010. Ecco le sue dichiarazioni:

“Eriksen è arrivato da poco, penso che chi gioca non sia da meno. Sono tutti grandissimi campioni. L’Inter ha una grandissima occasione. Il derby non è una partita come le altre, si gioca in uno stadio che mette la pelle d’oca solo a guardarlo. Ma l’Inter deve pensare ad agganciare la vetta. L’andata non deve essere calcolata, dato che abbiamo giocato contro una squadra di categoria inferiore. Oggi però c’è Ibra che ha voglia di rivalsa, vediamo se avrà la personalità in una partita come il derby. Differenza di classifica? Il derby azzera tutto, ma può aiutare di giocare davanti ai propri tifosi in casa. Ma l’Inter ha più da giocarsi: loro possono solo sperare di arrivare in Europa, l’Inter si gioca lo Scudetto. Darei tutto per giocarlo, tornerei indietro di 20 anni“.

(Fonte: Inter TV)