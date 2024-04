Gianfranco Bedin, uno dei protagonisti della Grande Inter, in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport ha voluto complimentarsi con i nerazzurri di Inzaghi per la conquista dello scudetto: "Già ai miei tempi avremmo potuto vincere altri scudetti, oltre alla Coppa Campioni contro il Celtic. Invece nel '67 arrivammo a fine stagione stracotti e in quattro giorni, tra Lisbona e Mantova, ci scivolò tutto tra le dita. Il Mantova era retrocesso da mesi ma vinse 1-0, la colpa fu data a Sarti che poi passò alla Juve e si prese tutte le colpe. Ma io stesso sbagliai due gol incredibili. La verità è che eravamo bolliti. Bisogna considerare che ai tempi vivevamo in ritiro. Giocando la domenica e il mercoledì, anche dopo la partite tornavamo in ritiro. L'unico momento per vedere le famiglie era il giovedì pomeriggio. Dopo anni così, eravamo stracotti".