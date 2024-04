[...] Uno scudetto tanto atteso, però, avrà pure un surplus di celebrazioni: il 19 maggio, dopo Inter-Lazio, ultima gara casalinga, Lautaro sbaciucchierà e alzerà al cielo di Milano la coppa dello scudetto e alcuni cantanti di provato "interismo" si esibiranno a San Siro. Il club ha già strappato l'ok di un peso massimo come Ligabue, mentre si attende risposta da Andrea Bocelli. Max Pezzali sarà come spesso capita allo stadio con sciarpa nerazzurra, ma non si sa ancora con certezza se parteciperà al live: in fondo in quello stesso stadio, canterà poco dopo, il primo luglio. In scaletta Il Pagante e il front man Eddy Veerus farà sentire ai tifosi la versione del coro "E per la gente che..." realizzato assieme alla Nord. A meno di cambi in scaletta nelle prossime due settimane, l'altro tormentone "Ho fatto un sogno" non si sentirà al Meazza: la hit del trio Tananai-Madame-Rose Villain, voluta direttamente dal club e appena rilasciata in streaming, sarà cantata solo al Castello Sforzesco in un live privato per squadra e dipendenti".