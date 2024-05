Com'erano i rapporti con lui?

«Non c'era dialogo. Decideva una mossa tattica ed era quella. Io, avendo il 4, come Tagnin dovevo marcare il fantasista degli altri. E dico gente come Rivera, Sivori... Però lui diceva "una volta che gli hai rubato palla siamo in superiorità numerica, perché quelli non corrono certo a riprendersela" e aveva ragione. E poi per fortuna se sbagliavo qualche mossa davanti alla difesa, dietro avevo un libero eccezionale come Picchi, che risolveva ogni problema».