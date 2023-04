Behrami: “Inzaghi deve fare delle scelte in attacco. Lautaro in panchina…”

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta dell'Inter contro il Monza, Valon Behrami ha parlato così della partita di San Siro:: "Il Monza ha fatto un'ottima gara, gestita bene. Brava nelle ripartenze, l'Inter ha 12-13 giocatori titolari, gli altri sono in cerca di sicurezze in queste partite come Asllani o lo stesso Lukaku. Non ti puoi permettere di avere giocatori che non hanno fiducia, bisogna fare delle scelte"