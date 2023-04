Palladino: “Vittoria che dedico a Berlusconi e Galliani. Inter tosta ma abbiamo…”

La soddisfazione di Raffaele Palladino, allenatore del Monza, dopo la vittoria dei brianzoli contro l'Inter a San Siro

Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l'Inter a San Siro, Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato così: "Avevo delle bellissime sensazioni, ho visto tanto impegno in settimana e un'energia positiva. Avevo questa percezione di poter fare una partita di spessore. Siamo stati bravi ad essere ordinati, l'Inter è difficile da affrontare, se la vai a prendere alta ti attacca alle spalle. Non era facile affrontarla, i ragazzi hanno affrontato al meglio la partita, sono fiero di loro perché si meritano questa soddisfazione. Vincere a San Siro è bellissimo, ci auguriamo che sia arrivata la salvezza, dobbiamo essere bravi per cercare di finire bene"

Un regalo di compleanno alla squadra?

"Voglio bene a tutti, ogni giorno mi danno tutto e mi danno risposte in campo. Cerco di ripagarli con dei premi a volte, ho dato dei giorni liberi in più, mi hanno fatto un bel regalo di compleanno. Dedico la vittoria a Galliani e Berlusconi, se i ragazzi avranno piacere li porterò tutti a cena"

Cosa avevi chiesto a Dani Mota?

"Sono letture che facciamo in settimana anche in base alle caratteristiche degli avversari. Ho messo Dani perché ha caratteristiche diverse dagli altri, è bravo a legare e ad attaccare gli spazi. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, nell'ultima partita abbiamo giocato con Valoti, in altre partite ha giocato Petagna. Ho la fortuna di avere attaccanti bravi su cui poter scegliere. Vogliamo essere propositivi nel gioco, ruotando un po' la palla per poi attaccare. Potevamo fare meglio, dobbiamo migliorare ma abbiamo fatto una buona partita"

A chi ti ispiri per la fase difensiva?

"Oggi abbiamo fatto una partita di ordine, se ci fossimo scoperti l'Inter ci avrebbe attaccato in verticale e potevamo farci male. Abbiamo preferito stare un po' più bassi per chiudere le linee di passaggio, siamo bravi a leggere anche delle letture individuali"

È una serata speciale per Galliani?

"E' la persona che tiene di più al Monza con Berlusconi, ci tiene tantissimo alla squadra e la vive in maniera quotidiana. Cerco di coinvolgerli in tutte le scelte, vivono la partita con grande passione. Vincere a San Siro per Galliani è stata un'emozione unica, sono felice di aver dato loro delle soddisfazioni, posso solo che ringraziarli"