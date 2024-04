Dopo aver indossato la maglia dell'Inter nella scorsa stagione, Raoul Bellanova è definitivamente esploso quest'anno con il Torino, tanto da guadagnarsi anche la convocazione in Nazionale. Intervistato da SportWeek, l'esterno classe 2000 non ha nascosto il suo amore per i colori nerazzurri: "Sono interista sin da piccolino perchè in famiglia sono sempre stati tutti interisti".