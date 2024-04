Dall’Inter è andato via senza magone. Anzi.

«Quella di separarci è stata la scelta giusta sia per me che per la società. Io cercavo un minutaggio maggiore e il club un elemento più esperto. Qui al Toro sono venuto molto volentieri, è il posto giusto per lo sviluppo della carriera. E pensando che pochi anni fa mi ero fatto tatuare proprio un toro arrivo a convincermi che fosse nel mio destino... Tutto sta filando nel modo giusto, mi hanno fatto respirare da subito la fiducia nelle mie qualità. Che restano quelle della progressione a campo aperto chiusa dal cross. Però ho imparato anche a destreggiarmi negli spazi stretti».