GdS – Bellanova, valutazione triplicata: Milan e Inter lo hanno sottovalutato

Raoul Bellanova è una delle rivelazioni della stagione 2023/24 di Serie A: non riscattato dall'Inter, in estate è passato al Torino, diventando da subito una colonna della squadra di Juric, tanto da guadagnarsi la convocazione in Nazionale. Il suo valore è aumentato in maniera esponenziale, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Altra grande intuizione di mercato. In estate il Torino lo ha acquistato per 8 milioni dal Cagliari e oggi la sua valutazione è triplicata: 20-25 milioni.