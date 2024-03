Parlando invece della richiesta della Lega di A di avere una maggiore autonomia ha ribadito: "Certamente sarebbe una cosa logica. Noi chiediamo come Serie A di avere maggiore peso nelle decisioni del mondo del calcio, visto che il contributo della Lega è decisivo, senza la A tutto il sistema calcio sarebbe in difficoltà assoluta. Da qui la nostra richiesta di maggiore autonomia o maggiore peso".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.