Bellinazzo: “Icardi, la Juve è un’opzione. Lautaro? L’Inter non ha bisogno di plusvalenze ma…”

Intervenuto a Sportitalia, il giornalista Marco Bellinazzo ha analizzato, in termini economici, il tema della ripartenza della Serie A:

“Il tema diventa quello di provare ad essere pronti e provare ad innescare un finale di campionato sicuro dal punto di vista sanitario, sembra impossibile e poi è costosa. Bisogna giocare 120 partire, sarebbe stato più semplice con la formula dei playoff. La Serie A, la FIGC hanno bisogno che a chiudere sia il Governo per le varie controversie, scegliere di chiudere volontariamente vuol dire esporsi a controversie legali. Nessuno vuole prendersi la responsabilità di scrivere la parola fine sul mercato”.

BARCELLONA-LAUTARO – “C’è un calciomercato pre-Covid e post-Covid. Il Barcellona oggi ci pensa a spendere 111 mln, perché dovrà garantire uno stipendio importante e che ha bisogno di andare a fare operazioni in uscita che alleggeriscano il monte ingaggi. Certe operazioni non le vedremo più per anni, vedremo tanti scambi per fare plusvalenze. L’Inter non ha bisogno di fare plusvalenze ma se ne facesse una su Lautaro, anche con scambi, non sarebbe male per le casse nerazzurre”.

ICARDI ALLA JUVE – “E’ una grande opzione per i bianconeri. Higuain costa una trentina di milioni e quindi ci sarebbe spazio per Icardi. A Parigi ci sono tanti campioni, bisogna vedere se Neymar resta o va al Barcellona. Le vie del mercato si muovono anche ora, molte squadre potranno approfittarne per fare affari”.