Bellinazzo: “Si pensi alla prossima stagione e si rifondi il calcio. Ha buon senso chi dice…”

“Pensare di disputare più di 120 partite (a porte chiuse) da giugno a chissà quando pur di completare la Serie A oggi può essere solo una flebile speranza. Le parole degli esperti e di quei presidenti che escludono la fattibilità di una ripresa mi sembrano di puro buon senso. I danni economici vanno ripartiti tra tutte le componenti del settore gravando poco o nulla sulla collettività. Si pensi alla prossima (già complicata) stagione e a rifondare il calcio italiano su basi più etiche (non è una parola proibita) e con valori sociali”. Questo il pensiero espresso da Marco Bellinazzo, noto giornalista ed esperto in economia calcistica, in merito all’ipotetica ripresa del campionato italiano.