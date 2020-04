Burioni: “Ripresa Serie A? Prevedere cosa succederà a giugno è impossibile. Ma teoricamente…”

Intervenuto in diretta Instagram da Pierluigi Pardo, il virologo Roberto Burioni ha parlato così delle ultime news sul Coronavirus:

“Le ultime sono positive, l’epidemia sta andando meglio. I numeri degli infettati non ha correlazione con la realtà perché in molti non sono stati conteggiati. Siamo però in fase calante, vediamo se quando si potrà uscire di casa, non dico di tornare alla vita normale. Gli italiani sono stati bravi, perché i dati li abbiamo visti in calo 25/30 giorni dopo che siamo stati a casa in maniera adeguata”.

CALCIO – “Purtroppo non vedo la Lazio vicino alla prima posizione, all’inizio di questa crisi ho fatto un voto: non avrei parlato di calcio e voglio mantenere questo voto”.

RIPRESA SERIE A – “A meno di miracoli, non possiamo immaginarla con il pubblico. Dovremo privarci di vedere le partite dal vivo. Un mese, con questo virus, è un’era geologica. Prevedere giugno è impossibile. Ai primi di febbraio ci dicevano che il virus non c’era, semplicemente non l’avevamo ancora visto. Dobbiamo attendere. Dal punto di vista teorico possiamo immaginare 1000/1500 persone in un unico posto ma prima senza contatti con l’esterno, anche se è uno scenario quasi da fantascienza. C’è da dire che tutti i virus respiratori si trasmettono molto meno con l’estate, non sappiamo se sarà così con il Coronavirus“.