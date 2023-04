Benfica-Inter, pagelle TS: Barella dentro l’azione, Lautaro assente. Bastoni…

Molto bene anche Bastoni (7,5): "Parte contratto, poi, prese le misure a Joao Mario, inizia a spingere come suo solito e confeziona il cioccolatino per il gol di Barella e un altro splendido cross per Dumfries".

Delude l'attacco con la coppia schierata dall'inizio Dzeko-Lautaro. Il bosniaco prende 5 ("Inzaghi lo preferisce a Lukaku, ma il bosniaco non ripaga la scelta. Moscio, perde i primi palloni e col passare del tempo è più dannoso che altro"), il Toro mezzo voto in più ("In area è ancora assente, ma almeno sulla trequarti c'è, fra palloni smistati e falli incassati. Nella ripresa però non si nota mai").